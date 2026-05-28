Товарооборот Казахстана со странами ЕАЭС достиг почти $31 млрд в 2025 году — вице-министр

АСТАНА/ Trend/ - Товарооборот Казахстана со странами Евразийского экономического союза по итогам 2025 года составил почти 31 млрд долларов США, а со странами СНГ — около 38 млрд долларов США.

Как сообщает Trend, об этом заявил вице-министр национальной экономики Казахстана Асан Дарбаев, выступая на Евразийском экономическом форуме.

По его словам, экономическая взаимосвязанность региона усиливается на фоне трансформации мировой экономики, перестройки производственных цепочек и роста конкуренции за технологии, инвестиции и человеческий капитал.

Дарбаев отметил, что за период 2020–2024 годов промышленное производство в регионе выросло на 15%, а выпуск сельскохозяйственной продукции увеличился на 10%, дополнительно прибавив еще 4–6% по итогам прошлого года.

«Устойчивость наших стран напрямую зависит от способности эффективно объединять ресурсы, инфраструктуру и компетенции», — подчеркнул он.

Вице-министр сообщил, что новый план совместных действий ЕАЭС и СНГ на 2026–2030 годы, который будет подписан в рамках форума, станет следующим этапом углубления кооперации и усиления интеграционных процессов.

Он отметил, что внедрение цифрового взаимодействия и логистических решений позволит сократить сроки прохождения таможенных процедур на маршрутах ЕАЭС и СНГ на 20–25% в ближайшие годы.

Особое внимание, по словам Дарбаева, уделяется развитию транспортно-логистической инфраструктуры. Объем перевозок по Среднему коридору за последние семь лет вырос более чем в 5 раз — с 800 тыс. тонн до 4,5 млн тонн.

К 2030 году планируется увеличить объем перевозок по коридору до 10 млн тонн в год, включая около 500 тыс. контейнеров, что почти вдвое превышает текущие показатели.

«Конкурентоспособность государств все больше определяется уровнем цифрового развития. Цифровая экономика уже формирует свыше 15% мирового ВВП», — отметил он, подчеркнув приоритет цифровизации в интеграционной повестке.

Дарбаев добавил, что Казахстан активно модернизирует порты Актау и Курык, расширяет железнодорожную инфраструктуру и усиливает транзитный потенциал страны как ключевого евразийского логистического узла.

Отдельно он подчеркнул значение агропромышленного сотрудничества, формирующего единое пространство продовольственной безопасности в регионе, а также развитие финансовых и миграционных сервисов, требующих более тесной координации между странами ЕАЭС и СНГ.