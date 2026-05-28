Посол Великобритании поздравил Азербайджан с Днем независимости (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Новоназначенный посол Великобритании в Азербайджане Данкан Норман поздравил Азербайджан с 28 Мая — Днем независимости.

Как сообщает Trend, об этом говорится в видеообращении дипломата в соцсети X:

«28 мая 1918 года Азербайджан основал первую светскую, демократическую парламентскую республику на мусульманском Востоке.

В то время, когда большая часть мира еще не приняла эти идеи, в Азербайджанской Демократической Республике было признано избирательное право женщин. Был создан парламент и построено современное государство. Я нахожусь еще в самом начале своего пути в Азербайджане. Но одно я уже знаю наверняка: история этой страны имеет глубокие корни, и народ несет эту историю с гордостью. С Днем независимости, Азербайджан!», — отмечается в обращении.