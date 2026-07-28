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«Сабах» вышел в III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)

Общество Новость 28 июля 2026 21:30 (UTC +04:00)
«Сабах» вышел в III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)
Фото: Sabah FC
Вюсал Джафаров
Вюсал Джафаров
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БАКУ/ Trend/ - Завершился ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между финским «КуПС» и «Сабахом».

Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Куопио, завершилась победой чемпиона Азербайджана со счетом 2:0.

Мячи забили Велько Симич (53-я минута) и Джой-Ланс Миккельс (70-я минута).

В первой встрече бакинский клуб также одержал победу со счетом 1:0.

Обеспечив себе место в III раунде, «Сабах» гарантировал выход как минимум в основной этап Лиги конференций.

Отметим, что победитель этой пары в III квалификационном раунде встретится с сильнейшим в дуэли «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Первый матч между этими командами завершился победой поляков - 4:1.

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