«Сабах» вышел в III квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА (ВИДЕО)

БАКУ/ Trend/ - Завершился ответный матч II квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между финским «КуПС» и «Сабахом».

Встреча, прошедшая на Центральном стадионе Куопио, завершилась победой чемпиона Азербайджана со счетом 2:0.

Мячи забили Велько Симич (53-я минута) и Джой-Ланс Миккельс (70-я минута).

В первой встрече бакинский клуб также одержал победу со счетом 1:0.

Обеспечив себе место в III раунде, «Сабах» гарантировал выход как минимум в основной этап Лиги конференций.

Отметим, что победитель этой пары в III квалификационном раунде встретится с сильнейшим в дуэли «Орхус» (Дания) - «Лех» (Польша). Первый матч между этими командами завершился победой поляков - 4:1.