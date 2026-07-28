Назван объем грузов, перевезенных через аэропорты Ирана

БАКУ /Trend/ - За первые 3 месяца текущего иранского года (21 марта – 21 июня 2026 года) объем грузоперевозок через аэропорты Ирана сократился на 87% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (21 марта – 21 июня 2025 года).

Об этом свидетельствуют статданные компании "Аэропорты Ирана".

"За первые 3 месяца текущего иранского года через аэропорты Ирана было перевезено около 12,4 тысячи тонн грузов. В то время как за аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 96,8 тысячи тонн", — отмечается в статистике.

Месяц Текущий иранский год (21 марта 2026 г. – 20 марта 2027 г.) (в кг) Прошлый иранский год (21 марта 2025 г. – 20 марта 2026 г.) (в кг) Изменение в процентах 1-й месяц (21 марта – 20 апреля) 182 40 069 -99,5% 2-й месяц (21 апреля – 21 мая) 3 898 32 537 -87% 3-й месяц (22 мая – 21 июня) 8 304 24 226 -66% Итого 12 384 96 832 -87%

Согласно статистике, больше всего грузов было перевезено через аэропорт Мешхед — 4,92 тысячи тонн, аэропорт Мехрабад — 2,61 тысячи тонн и аэропорт Шираз — 1,43 тысячи тонн.

Отметим, что в Иране функционирует 57 гражданских аэропортов, 14 из которых являются международными. Через аэропорты Ирана в среднем за год перевозится около 30 миллионов пассажиров.

Добавим, что военные действия между США, Израилем и Ираном в июне прошлого года и в период с 28 февраля по 7 апреля текущего года оказали серьезное негативное влияние на воздушный транспорт Ирана.

Согласно анализу Trend, резкое снижение, отраженное в статистике, в основном связано с ситуацией в сфере безопасности и ограничениями, введенными в воздушном пространстве. Ожидается, что по мере ослабления последствий конфликта, поэтапного восстановления рейсов и нормализации международного авиасообщения грузоперевозки в последующие месяцы года будут постепенно расти. Обширная сеть аэропортов Ирана и его транзитный потенциал также считаются ключевыми факторами, поддерживающими возвращение сектора к прежним объемам.