Звонок Путина: новый политический сигнал на линии Баку-Москва

БАКУ /Trend/ - Телефонный звонок Президента России Владимира Путина Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву имеет особое политическое значение на фоне дискуссий, возникших в последнее время вокруг отношений двух стран.

Этот контакт является важным сигналом, демонстрирующим намерение Москвы развивать отношения с Баку не в русле противостояния, а на основе диалога и взаимных интересов.

Прямое общение между главами государств дает основание говорить о том, что двусторонние отношения оцениваются сквозь призму стратегических интересов, а решение существующих разногласий путем диалога остается приоритетом.

Одним из примечательных моментов является то, что именно Владимир Путин позвонил Президенту Ильхаму Алиеву. Это можно расценивать как еще один показатель растущего авторитета Азербайджана в региональной политике и политического веса, сформированного Президентом Ильхамом Алиевым на международной арене.

Достаточно напомнить, что премьер-министр Армении Никол Пашинян долгое время пытался установить контакт с Президентом России, и этот телефонный разговор состоялся лишь спустя определенное время. Данный факт делает звонок Владимира Путина Президенту Ильхаму Алиеву еще более примечательным.

Официальный Баку: Подтверждена взаимная заинтересованность в расширении связей

По информации пресс-службы Президента Азербайджанской Республики, 28 июля Президент Российской Федерации Владимир Путин позвонил Президенту Азербайджанской Республики Ильхаму Алиеву.

Во время телефонного разговора лидеры обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня.

В ходе беседы было подчеркнуто, что азербайджано-российские отношения носят конструктивный характер, продолжается активный диалог между правительствами и соответствующими структурами. Также было еще раз подтверждено, что обе стороны заинтересованы в дальнейшем расширении взаимовыгодного сотрудничества.

Месседж на Шушинском форуме нашел свое практическое подтверждение в телефонном разговоре

Мысли, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на Шушинском глобальном медиафоруме, также входят в число важных месседжей, дополняющих политическую суть телефонного разговора глав государств. Президент особо подчеркнул важность нормализации, урегулирования существующих проблем на основе взаимного уважения и диалога, а также развития двусторонних отношений. Телефонный разговор показал, что этот подход отвечает интересам не только Азербайджана, но и России.

Иными словами, Баку видит будущее отношений не в эмоциональной риторике, а в плоскости прагматичного сотрудничества. Телефонный разговор можно расценивать именно как практическое продолжение этой политической линии, что еще раз демонстрирует намерение двух стран продолжать сотрудничество на основе взаимных интересов.

Депутат: Диалог глав государств разрушил планы кругов, заинтересованных в ухудшении отношений

Депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Вугар Искендеров заявил Trend, что политические контакты, осуществленные в последние дни между двумя странами на высшем уровне, свидетельствуют о наличии взаимной воли к развитию азербайджано-российских отношений в здоровом русле.

По его словам, телефонный звонок Президента Владимира Путина Президенту Ильхаму Алиеву является конкретным выражением этой политической воли и демонстрирует безальтернативность диалога.

Депутат отметил, что мысли, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на Шушинском глобальном медиафоруме касательно нормализации, конструктивного решения проблем и расширения сотрудничества, являются важной политической линией, служащей стабильности в регионе и укреплению взаимного доверия.

По мнению В. Искендерова, телефонный разговор глав государств также свел на нет планы определенных кругов в России, пытавшихся в последнее время обострить азербайджано-российские отношения. Он заявил, что радикальная риторика, демонстрируемая некоторыми журналистами, экспертами, политологами, блогерами и депутатами, не отражает официальную позицию государств и не может определять будущее отношений.

Депутат считает, что эти лица должны сделать правильные выводы из происходящего, отказаться от токсичных выступлений, носящих характер шоу, а также подрывающих доверие между обществами и наносящих вред отношениям. По его словам, развитие азербайджано-российских отношений определяет прагматичная политика, демонстрируемая руководителями государств.

Будущее отношений определяет политическая воля, а не радикальная риторика

Последние события еще раз показали, что направление межгосударственных отношений определяют не эмоциональные заявления, звучащие в социальных сетях и телевизионных студиях, а политические решения, принимаемые руководителями стран. Хотя жесткая риторика, демонстрируемая в последнее время в России некоторыми журналистами, политологами, экспертами, блогерами и депутатами против Азербайджана, преследовала цель нанести вред двусторонним отношениям, телефонный звонок Владимира Путина Президенту Ильхаму Алиеву наглядно продемонстрировал безрезультатность этих попыток.

Данный телефонный разговор также можно считать серьезным политическим месседжем для этих кругов. Популистские выступления, наносящие вред азербайджано-российским отношениям, формирующие настроения противостояния в обществах и создающие токсичную информационную среду, не имеют никаких перспектив. Напротив, воля к диалогу, демонстрируемая руководителями государств, показывает, что будущее отношений двух стран будет основываться на взаимном уважении, политическом прагматизме и общих интересах.

Депутат: Звонок Путина — один из самых четких ответов радикальным кругам

В свою очередь, депутат Милли Меджлиса, член рабочей группы по азербайджано-российским межпарламентским связям Шахин Сеидзаде в комментарии Trend отметил, что несмотря на наличие определенных сложностей в азербайджано-российских отношениях, политическая воля обеих стран направлена на развитие связей.

По словам депутата, телефонный звонок Президента Владимира Путина Президенту Ильхаму Алиеву демонстрирует намерение Москвы продолжать отношения не в русле противостояния, а в плоскости сотрудничества.

Ш. Сеидзаде заявил, что мысли, озвученные Президентом Ильхамом Алиевым на Шушинском глобальном медиафоруме о нормализации, решении проблем путем диалога и расширении двустороннего сотрудничества, служат как национальным интересам Азербайджана, так и укреплению взаимовыгодного сотрудничества. Телефонный разговор глав государств подтверждает продолжение этой политической линии.

Депутат подчеркнул, что звонок Владимира Путина не оправдал ожиданий радикальных кругов в России, пытающихся испортить азербайджано-российские отношения. По его словам, эмоциональные заявления некоторых журналистов, экспертов, политологов, блогеров и депутатов не отражают официальную политику ни Баку, ни Москвы.

Ш. Сеидзаде считает, что произошедшее должно стать важным выводом и для этих лиц. По его мнению, отношения должны развиваться не посредством выступлений, носящих характер шоу, и популистской риторики, а на основе государственных интересов, взаимного уважения и прагматичного сотрудничества.

Диалог лидеров определил основное направление политической повестки

Самый важный месседж касательно будущего азербайджано-российских отношений дали сами главы государств. Этот контакт показал, что, несмотря на существующие разногласия, обе страны заинтересованы в развитии отношений и намерены сохранить механизмы диалога.

В то же время последние события еще раз подтвердили, что судьбу двусторонних отношений определяют не радикальная риторика, популистские заявления и искусственная напряженность, создаваемая в информационном пространстве, а стратегические интересы государств и политическая воля лидеров.

С этой точки зрения данный телефонный разговор следует расценивать не просто как очередной дипломатический контакт между двумя странами, а как важный политический месседж, указывающий на дальнейшее направление развития отношений.