США заявили о достижении целей в Иране

БАКУ/ Trend/ - США считают, что задачи военной операции против Ирана выполнены, и теперь можно переходить к завершению конфликта. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, передает Trend.

«Я действительно считаю, что мы оказались в ситуации, когда наши цели достигнуты», — отметил он.

По словам Вэнса, предпочтительным вариантом стало бы завершение конфликта через успешные переговоры.

Кроме того, Вашингтон продолжает настаивать на том, чтобы Тегеран в будущем передал США все запасы обогащенного урана.

«Мы заявили, что хотим, чтобы этот материал был вывезен из страны, и хотели бы получить его под свой контроль», — сказал вице-президент.

Он добавил, что ядерная программа Ирана, несмотря на заявления Тегерана об отсутствии намерений создать ядерное оружие, вызывает обеспокоенность у США.

«Именно поэтому мы хотели бы полностью вывезти этот материал из страны, чтобы он находился под контролем Соединенных Штатов», — подчеркнул Вэнс.

Отметим, что из-за отсутствия конкретных результатов по ядерной программе между США и Ираном, 28 февраля США и Израиль начали военные воздушные атаки на Иран, а Иран с того же дня обстреливал ракетами и беспилотниками Израиль и объекты США в регионе. При посредничестве Пакистана 7 апреля между сторонами было достигнуто соглашение о двухнедельном перемирии. 11 апреля на переговорах между США и Ираном в Исламабаде соглашения достигнуто не было.