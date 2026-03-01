Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
ОАЭ закрывают свое посольство в Тегеране - МИД

В мире Материалы 1 марта 2026 23:17 (UTC +04:00)
Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) объявили о закрытии своего посольства в Тегеране.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел страны.

Министерство заявило, что страна также отзывает своего посла в Иране, а также всех членов своей дипломатической миссии в ответ на ракетные удары Ирана по территории ОАЭ.

"Министерство иностранных дел подтвержданет, что это решение отражает твердую и непоколебимую позицию ОАЭ в отношении любой агрессии, угрожающей их безопасности и суверенитету. Оно принято в свете продолжающегося враждебного и провокационного поведения, которое подрывает усилия по деэскалации и толкает регион по крайне опасному пути, угрожая региональному и международному миру и стабильности, а также энергетической безопасности и стабильности мировой экономики", - сообщили в министерстве.

Тэги:
