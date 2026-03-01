Эвакуация из Ирана в Азербайджан продолжается (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Продолжается эвакуация граждан Азербайджана и других стран из Ирана.

Как передает Trend, в общей сложности 92 человека, включая граждан различных стран, были эвакуированы из Ирана в период с 8:00 28 февраля по 22:00 1 марта.

Среди эвакуированных 82 гражданина Азербайджана, 28 граждан Пакистана, 18 граждан Саудовской Аравии и 18 граждан Китая. Кроме того, были эвакуированы 6 граждан ОАЭ, 17 граждан Таджикиста, 4 гражданина Иордании, 3 гражданина Катара и 3 гражданина Бангладеш. Также эвакуированы 2 гражданина Филиппин и 2 гражданина Непала. По одному человеку было эвакуировано из Турции, Италии, Пакистана, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

Как передает Trend, созданы все условия для эвакуации, и процесс продолжается.

Сообщается, что в общей сложности 123 человека, включая граждан различных стран, были эвакуированы из Ирана в период с 8:00 28 февраля по 16:00 1 марта.

Среди эвакуированных 54 гражданина Азербайджана, 18 граждан Саудовской Аравии и 18 граждан Китая. Кроме того, были эвакуированы 6 граждан ОАЭ, 5 граждан Таджикиста, 4 гражданина Иордании, 3 гражданина Катара и 3 гражданина Бангладеш. Также эвакуированы 2 гражданина Филиппин и 2 гражданина Непала. По одному человеку было эвакуировано из Италии, Пакистана, Польши, Туниса, Ливана, Индии, Франции и Бразилии.

Общее число эвакуированных за указанный период составило 123 человека.