Главы МИД Азербайджана и Ирака призвали к сдержанности на фоне эскалации на Ближнем Востоке

БАКУ /Trend/ - 1 марта глава МИД Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов и заместитель премьер-министра, министр иностранных дел Иракской Республики Фуад Хусейн провели телефонный разговор.

Как передает Trend, об этом сообщили во внешнеполитическом ведомстве Азербайджана.

В ходе телефонного разговора министры обменялись мнениями о военной эскалации и напряженной ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке. Была подчеркнута необходимость проявления сдержанности всеми сторонами, воздержания от шагов, которые могли бы усилить напряженность, и приоритетного использования дипломатических каналов для разрешения существующих споров.

Министры отметили важность скоординированных усилий международного сообщества и подчеркнули, что защита гражданского населения и инфраструктуры является приоритетной задачей.

В ходе телефонного разговора обсуждались и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.