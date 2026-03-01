Израильская армия атаковала военные объекты в Тегеране

БАКУ /Trend/ - Армия Израиля нанесла удары по нескольким военным объектам в Тегеране, где, как предполагается, находились иранские командиры.

Как передает Trend, об этом говорится в сообщении Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Согласно информации были поражены десятки военных командных пунктов, включая штаб-квартиру Корпуса стражей исламской революции, разведывательные и командные центры ВВС КСИР, а также штаб внутренней разведки.

Сообщается, что удары были направлены на объекты, где разведка ЦАХАЛ зафиксировала присутствие военнослужащих, отвечающих за управление боевыми операциями.