В различных районах Тегерана произошла серия взрывов

БАКУ /Trend/ - В различных районах иранской столицы Тегерана, включая Энглаб, Дараке, Амирабад, Нияваран, Шахр-е-Рей и других местах, произошла серия взрывов.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на иранские СМИ.

Согласно информации, взрывы произошли в результате авиаударов США и Израиля по Ирану.

Тем временем, в здании Иранской организации телевидения и радио в Тегеране также произошел взрыв. В результате инцидента вещание иранского радио и телевидения было временно приостановлено, но позже возобновилось.

Напомним, что после того, как 17 февраля второй раунд ядерных переговоров между Вашингтоном и Тегераном завершился безрезультатно, США увеличили свое присутствие на территориях, прилегающих к Ирану, и разместили более 150 самолетов на базах в Европе и на Ближнем Востоке.

Следует отметить, что 26 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров между Ираном и США по иранской ядерной программе. Встреча, прошедшая в администрации Президента США Дональда Трампа, рассматривалась как последний шанс на дипломатическое урегулирование ситуации. В ходе переговоров конкретных соглашений достигнуто не было. Тегеран отказался прекратить обогащение урана, демонтировать ядерные объекты и ввести бессрочные ограничения на развитие своей ядерной программы. Израиль начал авиаудары по Ирану рано утром 28 февраля. Министр обороны Израиля отметил, что эти удары носили превентивный характер.

В результате военных авиаударов, осуществлённых накануне Израилем и США, погибли Верховный лидер Ирана Сейид Али Хаменеи и члены его семьи.