КСИР подтвердил смерть министра обороны Ирана

БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил смерть министра обороны страны, генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, в результате удара со стороны США и Израиля.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении КСИР.

В заявлении говорится, что его гибель рассматривается как тяжелая утрата для вооруженных сил и народа Ирана. Также отмечается, что это укрепит национальное единство, ускорит реализацию крупных оборонных программ и усилит стратегическую решимость страны в защите национальных интересов.