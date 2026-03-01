Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
КСИР подтвердил смерть министра обороны Ирана

Иран Материалы 1 марта 2026 22:44 (UTC +04:00)

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) подтвердил смерть министра обороны страны, генерал-лейтенанта Азиза Насирзаде, в результате удара со стороны США и Израиля.

Как передает Trend, об этом говорится в заявлении КСИР.

В заявлении говорится, что его гибель рассматривается как тяжелая утрата для вооруженных сил и народа Ирана. Также отмечается, что это укрепит национальное единство, ускорит реализацию крупных оборонных программ и усилит стратегическую решимость страны в защите национальных интересов.

