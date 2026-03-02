ЕС призывает Иран воздержаться от ответных ударов по странам Ближнего Востока

БАКУ /Trend/ - Европейский союз (ЕС) призвал Иран воздержаться от ответных ударов по странам Ближнего Востока, на территории которых расположены американские военные базы.

Как передает Trend, об этом сказала верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас.

Каллас заявила, что ЕС находится в тесном контакте со странами Ближнего Востока и прилагает усилия для стабилизации ситуации, которая еще больше обострилась после того, как США и Израиль начали атаки на иранскую территорию.

Напомним, что 28 февраля в результате израильских авиаударов по Тегерану погибли аятолла Сейед Али Хаменеи и члены его семьи.

Напомним, что ранее Израиль нанес превентивный удар по Ирану (Тегерану), чтобы устранить угрозы для государства. Позже Израиль закрыл воздушное пространство и перешел на режим чрезвычайных ограничений. Затем началась вторая волна авиаударов Израиля по Ирану. Через некоторое время Иран также закрыл свое воздушное пространство.

Также стало известно, что атака на Иран является совместной операцией Израиля и США. В свою очередь, Дональд Трамп заявил о начале военной операции со стороны ВС США против Ирана. Затем появилась информация о целях ударов Израиля по Ирану. Спустя некоторое время Иран выпустил первую волну ракет по Израилю. Нетаньяху также выступил с заявлением на фоне начала операции против Ирана. Затем стало известно о второй волне ракет, выпущенных из Ирана по Израилю.

Спустя некоторое время в Израиле объявили чрезвычайное положение. Позже стало известно, что Иран атаковал 14 военных баз США в регионе. Ближе к вечеру Иран начал волну ответных ударов баллистическими ракетами.