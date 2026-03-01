Джейхун Байрамов обсудил со своим оманским коллегой эскалацию в регионе

БАКУ /Trend/ - 1 марта состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Султаната Оман Сайидом Бадром бин Хамадом бин Хаммудом Альбусаидом.

Как сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана, в ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями по поводу военной эскалации и нарастающей напряженности в регионе.

Министры выразили глубокую обеспокоенность по поводу недавней военной эскалации в регионе и подчеркнули, что дальнейшая эскалация ситуации представляет серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности.

Была подчеркнута важность активизации дипломатических усилий по восстановлению переговорного процесса и необходимость деэскалации.

Одновременно с этим была подчеркнута необходимость защиты гражданского населения и инфраструктуры.

В ходе телефонного разговора состоялся обмен мнениями и по другим региональным и международным темам, представляющим взаимный интерес.