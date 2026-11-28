БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) одобрил выделение Грузии кредита в размере 200 млн долларов на развитие устойчивой городской и туристической инфраструктуры в малых городах и сельской местности.

Как сообщили в банке, проект позволит улучшить условия жизни и расширить экономические возможности около 400 тысяч жителей грузинских регионов.

Средства направят на модернизацию общественных пространств, парков, спортивных объектов, дорог, систем водоснабжения и водоотведения, а также на развитие туристической инфраструктуры и сохранение объектов культурного наследия.

По словам постоянного представителя АБР в Грузии Лесли Беарман Лам, проект призван раскрыть экономический потенциал регионов, поддержать местный бизнес, а также создать новые возможности для женщин и молодежи.

Инициатива основана на национальных планах интегрированного городского развития и направлена на согласование инфраструктурных инвестиций с долгосрочными стратегиями регионального развития.

Грузия сотрудничает с Азиатским банком развития с 2007 года.