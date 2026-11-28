БАКУ/Trend/- В Азербайджане ожидается замедление роста кредитования в 2027 году, однако его темпы останутся выше 10% на фоне ужесточения правил розничного кредитования.

Об этом говорится в прогнозе Fitch Ratings относительно банковского сектора стран СНГ и ряда других государств региона (CIS+) на 2027 год.

«Мы ожидаем в целом здорового роста кредитования, хотя тенденции будут различаться в зависимости от страны. В Узбекистане и Азербайджане рост кредитования должен замедлиться, но остаться выше 10% на фоне ужесточения правил розничного кредитования», — отмечает агентство.

В целом Fitch присвоило банковскому сектору региона нейтральный прогноз на 2027 год. При этом для Казахстана и Узбекистана прогноз является улучшающимся. Это обусловлено устойчивыми темпами экономического роста в регионе, в целом стабильными ключевыми процентными ставками и национальными валютами, а также благоприятными операционными условиями.

По оценке агентства, рост кредитования в Казахстане может ускориться примерно до 15% благодаря смягчению денежно-кредитной политики и государственным программам финансирования корпоративного сектора и малого и среднего бизнеса.

В то же время в Украине ожидается замедление кредитной активности из-за ухудшения операционной среды. В Армении и Грузии, согласно прогнозу, сохранится стабильное расширение кредитования.

Fitch также ожидает, что доля проблемных кредитов в банковских портфелях региона в целом существенно не изменится. В Украине этот показатель должен стабилизироваться, тогда как в Казахстане и Узбекистане возможно его небольшое снижение.

«Государственные банки Узбекистана продолжат формировать резервы и списывать проблемные кредиты, оставшиеся в наследство от прежней политики кредитования, что будет постепенно снижать риски, связанные с качеством активов», — говорится в прогнозе.

При этом доля кредитов второй стадии обесценения (Stage 2) останется высокой, особенно в государственных банках Узбекистана, однако дополнительные отчисления в резервы, как ожидается, будут управляемыми.

Агентство также прогнозирует постепенное улучшение прибыльности банков Казахстана и Узбекистана благодаря снижению стоимости фондирования и сдержанным затратам на покрытие кредитных рисков. Это будет способствовать укреплению способности банков генерировать капитал за счет собственной деятельности.

В Узбекистане устойчивый рост депозитов, стабильность национальной валюты и дальнейшая дедолларизация, по оценке Fitch, будут способствовать снижению рисков ликвидности и валютных рисков.

«Fitch прогнозирует снижение соотношения кредитов к депозитам в банковском секторе. Вместе с тем государственные банки продолжат зависеть от государственного финансирования и внешних оптовых источников привлечения средств», — отмечает агентство.

Подготовка к приватизации отдельных государственных банков Узбекистана, как ожидается, будет способствовать совершенствованию корпоративного управления, систем контроля рисков и коммерческих стратегий.

В заключение Fitch отмечает, что достаточность капитала, фондирования и ликвидности банков региона останется на приемлемом уровне.

При этом повышенные геополитические риски и волатильность цен на сырьевые товары могут повлиять на экономический рост, качество активов и ликвидность. Однако диверсификация торговых связей, соблюдение регуляторных требований и устойчивая прибыльность банков должны смягчить потенциальное негативное воздействие этих факторов.