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Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)

Социум Новость 31 июля 2026 16:01 (UTC +04:00)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Фото: Министерство культуры Азербайджана
Вугар Иманов
Вугар Иманов
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БАКУ /Trend Life/ – Министр культуры Азербайджана Адиль Керимли посетил корифея национального искусства, выдающегося композитора, педагога, народного артиста, кавалера государственных орденов "Шохрат", "Шараф" и "Эмек" I степени Тофига Бакиханова, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Министр поинтересовался состоянием здоровья композитора и выразил ему самые добрые пожелания. Было отмечено, что Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первый вице-президент, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева неизменно уделяют особое внимание деятелям культуры и литературы, внесшим значительный вклад в развитие страны, и оказывают им всестороннюю поддержку. Эта традиция, заложенная общенациональным лидером Гейдаром Алиевым, является важной поддержкой для представителей творческой интеллигенции.

Адиль Керимли подчеркнул, что уникальное творчество Тофига Бакиханова стало весомым вкладом в развитие азербайджанской музыкальной культуры, а его заслуги неизменно получают высокую оценку со стороны государства.

В свою очередь Тофиг Бакиханов выразил признательность главе государства за особое внимание и высокую оценку его творческой деятельности.

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Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)
Министр культуры Адиль Керимли посетил корифея национального искусства Тофига Бакиханова (ФОТО)

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