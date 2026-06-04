Союз кинематографистов Азербайджана должна возглавить сильная личность – народный артист Сиявуш Керими

БАКУ /Trend Life/ - Известный композитор, лауреат государственных орденов "Шохрат" и Шараф", народный артист, профессор, член Союза кинематографистов Азербайджана (СКА) Сиявуш Керими в интервью Trend сказал, что эту организацию должна возглавить сильная личность, обладающая авторитетом и опытом.

Напомним, что по итогам голосования, состоявшегося 26 мая, новым председателем Союза был избран Али Иса Джаббаров, ранее занимавший должность исполнительного секретаря. Результаты выборов планируется направить в министерство юстиции Азербайджана для дальнейшего рассмотрения и утверждения.

"По уважительным причинам я отсутствовал на этом собрании, но держал ситуацию на контроле, мне это было интересно. Честно говоря, я не знаю этого человека - Али Ису Джаббарова. Возможно, мы встречались, но лично я его не знаю. Поэтому ничего не могу сказать о нем - ни хорошего, ни плохого", — отметил он.

Он отметил, что быть руководителем такого Союза очень непросто. Нужно привлекать финансирование для приобретения аппаратуры, производства фильмов и т.д. Руководителем Союза кинематографистов должна быть сильная личность, человек, обладающий авторитетом и опытом.

"Это большая и сложная работа. Вот, например, Шафига Мамедова (ред. - первый секретарь СКА, лауреат Государственной премии СССР, кавалер государственных орденов "Шохрат", "Шараф", "Истиглал", народная артистка) - она смогла добиться многого, в том числе выделения здания для Союза. Это в центре города, рядом с кинотеатром "Низами". Раньше Союз располагался в маленькой комнате", - сказал С. Керими.

Он добавил, что без финансовой поддержки развитие кино невозможно. "Кино необходимо поддерживать, и для этого нужна личность - человек, который пользуется уважением и способен решать такие вопросы. Важно, чтобы эта личность могла реально помогать киноиндустрии", - сказал он.

По словам С.Керими, у него самого с детских лет была особая любовь к кинематографу, он вырос на киностудии "Азербайджанфильм", впоследствии написал музыку к ряду картин и даже одно время был секретарем СКА.

Он отметил, что подписался вместе с рядом известных деятелей кинематографа под протестным письмом, связанным с бойкотированием итогов выборов на пост председателя Союза кинематографистов.

В заявлении подписанном 27 деятелями кино, отмечается, что собрание СКА является нелегитимным, а решения, принятые на нём, не будут иметь юридической силы, также подчеркивается, что «исполнительный секретарь» после кончины Расима Балаева фактически присвоил полномочия.

В завершение С. Керими отметил необходимость проведения новых выборов на пост председателя Союза кинематографистов Азербайджана.

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