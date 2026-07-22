Казахстан и Кения обсудили сотрудничество в сферах торговли, логистики и сельского хозяйства

БАКУ/ Trend/ - Казахстан и Кения обсудили реализацию договоренностей, достигнутых в ходе визита президента Кении Уильяма Руто в Казахстан, а также перспективы расширения сотрудничества в сферах торговли, логистики, сельского хозяйства и инвестиций.

Об этом говорится в сообщении Министерства иностранных дел Казахстана.

Соответствующие вопросы были рассмотрены в ходе встречи посла Казахстана в Кении Барлыбая Садыкова с министром инвестиций, торговли и промышленности Кении Ли Киньянджуи.

Во встрече приняли участие представители профильных государственных органов Казахстана, финансовых организаций и государственных структур Кении. Стороны рассмотрели возможности развития сотрудничества в таких сферах, как горнодобывающая промышленность, банковский сектор, транспорт и логистика, туризм, инвестиции и сельское хозяйство.

Особое внимание было уделено использованию транспортной инфраструктуры Кении, включая порт Момбаса и внутренний контейнерный терминал Найроби (Nairobi Inland Container Depot), для расширения торговых связей между Казахстаном и странами Восточной Африки.

«Кроме того, для казахстанской делегации были организованы ознакомительные визиты в морской порт Момбаса, крупнейший сухой порт Кении — внутренний контейнерный терминал Найроби, а также на чайные и кофейные плантации. Особое внимание было уделено реализации договоренностей по созданию чайно-кофейного хаба и использованию казахстанской стороной портовой инфраструктуры Кении», — говорится в сообщении.

В ходе визита казахстанская делегация также ознакомилась с производственными мощностями Кении по выпуску чая и кофе. Стороны обсудили возможность создания в Казахстане чайно-кофейного хаба для переработки, упаковки и последующей дистрибуции этой продукции.

По итогам встречи стороны договорились продолжить работу над подготовкой технико-экономических обоснований потенциальных совместных проектов, разработкой отраслевых планов сотрудничества и организацией обмена экспертами.