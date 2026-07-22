Внешняя торговля Кыргызстана за январь-май 2026 года составила $6,3 млрд

БАКУ/ Trend/ - Внешнеторговый оборот Кыргызстана за январь–май 2026 года составил 6,3 млрд долларов США, что на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции страны.

В структуре внешней торговли на экспорт пришлось 13,5% общего товарооборота, тогда как доля импорта составила 86,5%.

По данным министерства, рост внешней и взаимной торговли был обеспечен увеличением объемов импорта на 2,8%. При этом экспортные поставки, напротив, сократились на 9,3% по сравнению с январем–маем 2025 года.

Объем экспорта составил 0,8 млрд долларов. Основной причиной снижения стало сокращение поставок золота. Дополнительное давление оказали ослабление внешнего спроса со стороны ряда торговых партнеров, прежде всего России, а также действующие ограничения на экспорт отдельных видов сырья и сельскохозяйственной продукции.

Импорт товаров достиг 5,4 млрд долларов, увеличившись за год на 2,8%.

Объем взаимной торговли Кыргызстана со странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за первые пять месяцев года составил 2,4 млрд долларов, что на 6% больше, чем годом ранее. При этом экспорт в государства союза сократился на 3,2%, тогда как импорт вырос на 8,3%.

Основными торговыми партнерами Кыргызстана в рамках ЕАЭС остаются Россия, на которую приходится 67,8% взаимной торговли, и Казахстан с долей 29,8%.

В целом на торговлю со странами ЕАЭС пришлось 38,7% общего внешнеторгового оборота республики. В структуре экспорта доля государств союза составила 52,8%, а в структуре импорта — 36,5%.

Объем торговли с государствами, не входящими в ЕАЭС, составил 3,8 млрд долларов, что на 2% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.