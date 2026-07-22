Кыргызстан нарастил объем услуг на 6,1% за шесть месяцев

БАКУ/ Trend/ - Сфера услуг сохраняет статус главного драйвера экономического роста Кыргызстана, обеспечивая наибольший вклад в увеличение ВВП. Об этом сообщили в Министерстве экономики и коммерции страны.

По итогам января–июня 2026 года объем валового выпуска в сфере услуг достиг 746,6 млрд сомов, что на 6,1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наибольший объем пришелся на оптовую и розничную торговлю, а также ремонт автомобилей и мотоциклов — 226,7 млрд сомов. При этом темпы роста сектора составили 8,5%, что заметно ниже показателя января–июня 2025 года (18,2%). Замедление связано со снижением активности в оптовой торговле, обусловленным сокращением объемов деятельности крупного предприятия в Чуйской области, а также уменьшением оптовых продаж горюче-смазочных материалов, фармацевтической продукции и металлов.

В то же время розничная торговля продолжила демонстрировать устойчивый рост. За отчетный период ее объем увеличился на 13,5% против 10,1% годом ранее. Положительную динамику поддержали рост доходов населения — среднемесячная номинальная заработная плата за январь–май увеличилась на 25% — и расширение потребительского кредитования. За первые пять месяцев текущего года объем потребительских кредитов вырос на 14,7% по сравнению с концом 2025 года и на 56% относительно аналогичного периода прошлого года.

Объем услуг в сфере транспорта и хранения грузов в январе–июне составил 61,5 млрд сомов, увеличившись на 4,3% в годовом выражении. За шесть месяцев всеми видами транспорта было перевезено 32,3 млн тонн грузов, что на 4,7% больше, чем годом ранее. Пассажиропоток достиг 319,6 млн человек, увеличившись на 6,2%.

Услуги гостиниц и ресторанов также продемонстрировали положительную динамику: их объем вырос на 10,3% и достиг 28,3 млрд сомов.

Объем услуг в сфере информации и связи составил 37,6 млрд сомов, увеличившись на 6,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

По данным министерства, вклад сферы услуг в рост валового внутреннего продукта оценивается в 3,26 процентного пункта, а ее доля в структуре ВВП достигла 50,1%.