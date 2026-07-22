Узбекистан представил программу приватизации на 8,3 млрд долларов

БАКУ/ Trend/ - Узбекистан запускает новую программу приватизации, в рамках которой государственные активы общей стоимостью 100 трлн сумов (около 8,3 млрд долларов) будут выставлены на продажу. Об этом заявил президент страны Шавкат Мирзиёев, отметив, что правительство намерено ускорить привлечение частных инвестиций и решить проблему снижения объемов производства на государственных предприятиях.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном официальным каналом пресс-секретаря Президента Республики Узбекистан по итогам видеоселекторного совещания, посвященного анализу темпов экономического роста в регионах и отраслях за первое полугодие, а также обсуждению приоритетных задач на оставшуюся часть года.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе заседания правительства, на котором были подведены итоги социально-экономического развития страны за первое полугодие 2026 года. В ходе совещания президент также поручил провести детальный анализ деятельности промышленных предприятий, демонстрирующих низкие производственные показатели.

По словам Мирзиёева, с начала года объем производства в 57 отраслях промышленности и на 76 региональных предприятиях сократился в общей сложности на 11 трлн сумов (около 917 млн долларов).

Президент поручил заместителю премьер-министра совместно с хокимами регионов и руководителями отраслей в течение ближайших десяти дней провести оценку деятельности каждого предприятия, чтобы выявить и устранить существующие проблемы.

«Какая бы проблема ни существовала на предприятии, она должна решаться непосредственно на месте», — заявил Мирзиёев.

Он также поручил Промышленному совету подготовить предложения по восстановлению утраченного объема производства на сумму 11 трлн сумов (около 917 млн долларов) на 133 предприятиях, чтобы до конца года восстановить объемы выпуска продукции и повысить эффективность промышленности.

Президент подверг критике местные органы власти за отсутствие системного подхода к управлению и реализации государственной собственности. По его словам, в настоящее время на торги выставлено 3 тыс. государственных объектов общей стоимостью 22 трлн сумов (около 1,8 млрд долларов).

«У региональных администраций отсутствует эффективная система продажи государственного имущества», — отметил Мирзиёев.

Для ускорения процесса приватизации президент объявил о скором запуске новой общенациональной программы, в рамках которой инвесторам будут предложены 1 300 объектов недвижимости общей стоимостью 100 трлн сумов (около 8,3 млрд долларов), 8 тыс. гектаров земельных участков, а также государственные доли в 66 компаниях.

Новая программа также предусматривает более выгодные условия оплаты для покупателей. Для предпринимателей, приобретающих государственные активы, размер первоначального взноса будет снижен с 30% до 15%, а оставшуюся сумму можно будет выплачивать в рассрочку без начисления процентов.

Эти меры являются частью масштабной программы экономических реформ Узбекистана, направленной на расширение участия частного сектора в экономике, повышение эффективности управления государственными активами и привлечение внутренних и иностранных инвестиций. Приватизация стала одним из ключевых элементов стратегии правительства по модернизации экономики, развитию конкуренции, сокращению роли государства в коммерческой деятельности и созданию новых возможностей для частного бизнеса.