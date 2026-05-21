Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ /Trend/ - Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой и еще раз подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Мы высоко оцениваем устойчиво развивающиеся отношения между нашими странами в энергетической, промышленной, торговой, инвестиционной, научной и образовательной сферах и уверены, что наше партнерство будет выгодно обеим странам. Мы также высоко ценим важную роль Азербайджана как партнера, вносящего вклад в стабильность и сотрудничество в более обширном регионе.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, народу Азербайджана – мира и процветания".