  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Политика

Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева

Политика Материалы 21 мая 2026 16:58 (UTC +04:00)
Петр Павел поздравил Президента Ильхама Алиева
Айсель Мамедли
Айсель Мамедли
Все материалы

БАКУ /Trend/ - Президент Чешской Республики Петр Павел направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

Позвольте выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Чешская Республика высоко ценит отношения с Азербайджанской Республикой и еще раз подтверждает свою заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества. Мы высоко оцениваем устойчиво развивающиеся отношения между нашими странами в энергетической, промышленной, торговой, инвестиционной, научной и образовательной сферах и уверены, что наше партнерство будет выгодно обеим странам. Мы также высоко ценим важную роль Азербайджана как партнера, вносящего вклад в стабильность и сотрудничество в более обширном регионе.

Ваше превосходительство, желаю Вам крепкого здоровья, успехов, народу Азербайджана – мира и процветания".

Читайте Trend в

Лента

Лента новостей

Читать все новости