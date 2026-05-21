Зоран Миланович направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Материалы 21 мая 2026 17:12 (UTC +04:00)
Фото: АЗЕРТАДЖ
Айсель Мамедли
БАКУ/ Trend/ - Президент Республики Хорватия Зоран Миланович поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с национальным праздником Азербайджанской Республики - Днем независимости.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Очень рад от имени граждан Республики Хорватия и от себя лично выразить Вам искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, пожелать Вашему народу прогресса и процветания.

Хорватию и Азербайджан связывают многолетние узы сотрудничества и дружбы. Уверен, что деятельность по развитию отношений между нашими дружественными странами и реализации сотрудничества в новых направлениях будет продолжена. Экономический потенциал двух стран может стать стимулом для дальнейшего укрепления нашего сотрудничества

Господин Президент, прошу принять мое высочайшее почтение".

