Юбилейная экспозиция Эльданиза Бабаева объединила культурное наследие Азербайджана и Турции (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском национальном музее ковра состоялось открытие персональной выставки художника Эльданиза Бабаева "Мост искусства... Азербайджан – Турция", сопровождаемой показом одноименного документального фильма. В экспозиции представлено около 50 работ, выполненных в различных стилях и жанрах, объединённых общей идеей культурного диалога и исторической преемственности, сообщает Trend Life.

Выставка приурочена к 55-летнему юбилею художника и открылась 19 мая - в День памяти Ататюрка, молодежи и спорта в Турции. Выбор даты символически подчеркивает нерушимость исторических, культурных и духовных связей между Азербайджаном и Турцией, раскрытых в художественном пространстве экспозиции.

Центральное место в выставке занимают портреты великого лидера Гейдара Алиева, основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, а также военных и общественных деятелей, сыгравших важную роль в истории тюркских народов и борьбе за независимость. Отдельный блок работ посвящён поэтам, чьё творчество отражает идеи свободы и национального самоопределения в Азербайджане и Турции.

Важной частью выставки стали работы, раскрывающие историко-культурную близость тюркских и венгерского народов. Здесь представлены этнографические мотивы Венгрии, а также портрет поэта Шандора Петёфи - символа движения за независимость. Особое внимание привлекает эскиз работы "Ататюрк приветствует работников Национального Банка», созданный в 2025 году и ныне экспонируемый в салоне Национального Банка Турции, посвящённом Ататюрку. В экспозиции также представлены произведения, отражающие повседневную культуру, традиции и быт двух стран.

Завершают экспозицию портрет известного ковроведа Лятифа Керимова, созданный к его 120-летию, а также произведения, посвящённые ковровому искусству - одной из ключевых традиций азербайджанской культуры.

Проект "Мост искусства... Азербайджан – Турция" реализован при поддержке министерства культуры Азербайджана, министерства культуры и туризма Турции, посольства Турции в Азербайджане, Международной организации тюркской культуры, Азербайджанского национального музея ковра, Центра Ататюрка, Института Юнуса Эмре, Бакинского главного управления по культуре, Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и картинной галереи "Баку".

Выставка будет открыта для посетителей до 2 июня.

