Особенно важна гармония исторического наследия и современной архитектуры – участник WUF13 из Кыргызстана

БАКУ /Trend Life/ - Директор департамента градостроительства и архитектуры при министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызстана Данияр Бапышов высоко оценил организацию Всемирного форума городов (WUF13) в Баку, отметив современный облик азербайджанской столицы и уровень городского планирования, сообщает Trend Life.

"Форум проводится на очень высоком уровне, а сам Баку произвел сильное впечатление как на архитектора и градостроителя. Очень красивые здания, пространства и дороги - всё спроектировано на высшем уровне", - подчеркнул он.

Представитель Кыргызстана отметил, что ведомство впервые принимает участие в столь масштабной международной площадке. На выставке представлены пять архитектурных проектов, которые уже находятся в стадии реализации. В частности, речь идет о современных жилых комплексах, строящихся в живописной зоне у озера Иссык-Куль. Проекты предусматривают строительство коттеджей, пентхаусов и апартаментов различного уровня.

Говоря о будущем мировой урбанистики, архитектор отметил, что в ближайшие годы ключевыми приоритетами градостроительства должны стать экологичность и бережное отношение к природе.

"Самое главное при проектировании - учитывать экологичность и обязательно сохранять природу. Современные города также будут развиваться в сторону высотного строительства, поскольку многие территории уже сформированы и требуют более рационального использования пространства. Особенно важно гармоничное сочетание исторического наследия и современной архитектуры, и частности для стран с богатой культурой и историей", - сказал архитектор.

Отметим, что WUF13 проходит в Баку с 17 по 22 мая в рамках сотрудничества Программы ООН по населенным пунктам (UN-Habitat) и правительства Азербайджана. На WUF13 представлены 121 павильон, включая 41 национальный, зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран. Форум посвящен теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населенные пункты" и охватывает такие важные вопросы, как глобальный жилищный кризис, устойчивая урбанизация, городская устойчивость, влияние изменения климата на города и современное городское управление.

