Президент Египта направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

БАКУ/ Trend/ - Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство господин Президент.

Имею честь выразить Вам и дружественному народу Азербайджана искренние поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Вашей страны – Дня независимости.

Отмечая этот знаменательный день вместе с Вами, я высоко ценю дружеские отношения между Египтом и Азербайджаном. В то же время еще раз подтверждаю свою приверженность тесному сотрудничеству с Вами в деле дальнейшего углубления и расширения наших отношений в различных сферах, представляющих взаимный интерес и отвечающих интересам наших дружественных народов.

Уважаемый господин Президент, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, а народу Азербайджана – дальнейшего прогресса и процветания".