Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Ильхама Алиева

БАКУ/ Trend/ - Король Марокко Мухаммед VI поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости.

Как сообщает Trend, в письме говорится:

"Ваше превосходительство, дорогой Брат.

С большим удовольствием выражаю Вам самые искренние поздравления по случаю национального праздника Азербайджанской Республики – Дня независимости, желаю Вашему превосходительству крепкого здоровья и счастья, Вашему народу – дальнейшего прогресса и процветания.

Высоко ценю тесные отношения между Королевством Марокко и Азербайджанской Республикой.

Наше сотрудничество укрепляется благодаря нашей решимости углублять его и выстраивать особое партнерство, отвечающее стремлениям граждан наших братских стран".