Очередная группа переселенцев прибыла в родное село Мамедбейли Зангиланского района

ЗАНГИЛАН /Trend/ - Согласно «I Государственной программе по Великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», реализован очередной процесс переселения в село Мамедбейли Зангиланского района. Семьи, отправленные утром, прибыли на родную землю.

Как сообщает Trend, сегодня в село Мамедбейли прибыло 143 человека (30 семей). Жители вступили на родную землю со слезами радости. Они выразили благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю заботу государства. Жители также выразили признательность доблестной Азербайджанской армии, героическим солдатам и офицерам, освободившим азербайджанские земли от оккупации, пожелали упокоения душ наших шехидов, погибших на этом пути, и терпения их семьям.

Отметим, что общая площадь села Мамедбейли составляет 51,6 гектара. В селе построено 188 частных домов, из которых 39 – двухкомнатные, 55 – трехкомнатные, 55 – четырехкомнатные и 39 – пятикомнатные. Предусмотренный для каждого дома приусадебный участок огорожен. В домах установлены солнечные батареи, они обеспечены водой, электричеством, газом и высокоскоростным интернетом. Внутренние дороги села заасфальтированы. Также в селе построено 2 многофункциональных нежилых здания. В домах созданы все условия для проживания вернувшихся семей.