В Бакинском Доме фотографии открылась выставка, посвящённая болезни Альцгеймера (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Бакинском Доме фотографии открылась глубокая и эмоциональная выставка, посвящённая болезни Альцгеймера. Экспозиция организована Управлением Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" и службой патронажа Dayaq, сообщает Trend Life.

Экспозиция объединяет работы современных азербайджанских художников -Рашада Алекперова, Фарида Расулова, Фахрие Мамедовой, Мехрибан Шамсадинской, Орхана Гараева и Саялы Мамедовой. Каждый из них по-своему передаёт хрупкость памяти, стирание воспоминаний и эстетическое осмысление тех моментов, которые уходят из человеческого сознания вместе с болезнью.

Каждое произведение - это не просто художественное высказывание, но попытка визуально осмыслить и передать тонкие, почти неуловимые состояния, сопровождающие утрату памяти: фрагментарность воспоминаний, растворение личности, забытые лица и чувства. Выставка - не только художественное событие, но и важное напоминание об уязвимости памяти и о том, как искусство может говорить о трудных темах с деликатностью и глубиной.

Болезнь Альцгеймера - это не просто медицинский диагноз, это тяжелое социальное и психологическое испытание как для самих пациентов, так и для их близких. С каждым годом число страдающих этим заболеванием растёт, и выставка ставит перед собой цель не только показать через искусство драму утраченной памяти, но и привлечь внимание общества к теме, о которой зачастую говорят лишь в медицинском контексте.

Экспозиция призвана стать мостом между зрителем и теми, кто живёт в мире, где границы времени и памяти размыты, и показать, что искусство может быть не только отражением красоты, но и мощным инструментом для диалога и осмысления сложных тем.

