Доля неформального сектора в строительстве Узбекистана превысила 25%

ТАШКЕНТ /Trend/ - В январе–ноябре 2025 года объём строительных работ, выполненных в неформальном секторе Узбекистана, составил 69,9 трлн сумов (около 5,6 млрд долларов США), что на 6,9 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, говорится в сообщении Национального комитета статистики страны, передает Trend.

Согласно информации, на долю неформального сектора пришлось 25,5% от общего объёма строительных работ в стране.

Сообщается, что данные за последние пять лет свидетельствуют о стабильном росте активности в этом сегменте. Так, в 2021 году объём неформального строительства оценивался в 18,5 трлн сумов (примерно 1,5 млрд долларов), в 2022 году — 20,9 трлн сумов (около 1,7 млрд долларов), в 2023 году — 25,1 трлн сумов (порядка 2,0 млрд долларов), в 2024 году — 61,2 трлн сумов (около 4,9 млрд долларов). В 2025 году показатель достиг рекордного уровня — 69,9 трлн сумов (примерно 5,6 млрд долларов США).