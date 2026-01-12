SOCAR внедряет новую платформу в буровом тресте (ФОТО)

Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Экономика Материалы 12 января 2026 21:23 (UTC +04:00)
БАКУ/Trend/ - Государственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR запустила платформу «Quality & Document Management System» (QDMS) в Тресте комплексных буровых работ, сообщает Trend со ссылкой на SOCAR CDWT.

Отмечается, что внедрение платформы осуществляется в рамках дорожной карты SOCAR по цифровому управлению качеством.

Платформа обеспечивает прозрачное, отслеживаемое и соответствующее международным стандартам управление механизмами обеспечения и контроля качества. На следующей стадии планируется поэтапное расширение круга пользователей QDMS по всей структуре SOCAR.

В Тресте комплексных буровых работ подчеркнули, что внедрение подобных цифровых решений вносит существенный вклад в достижение целей SOCAR в области операционного совершенства, стандартизации и непрерывного усовершенствования.

Трест комплексных буровых работ SOCAR действует с 2007 года. Основной задачей треста является внесение уникального вклада в экономику Азербайджана за счет применения современных научно-технических инноваций.

В настоящее время трест осуществляет буровые работы почти на 30 нефтяных и газовых месторождениях, включая Булла-Дениз, Дарвин Банк, Нефтяные Камни, Гюнешли, Западный Абшерон, остров Пираллахы, Сиязан, Гарадаг и другие участки.

