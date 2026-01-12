К 2029 г. будет завершено восстановление 30-километрового участка Самур-Абшеронского канала

БАКУ /Trend/ - К 2029 году будет завершено восстановление 30-километрового участка Самур-Абшеронского канала.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026–2029 годах планируется подготовка проектно-сметной документации и получение экспертных заключений по строительным проектам, начало восстановительных работ, выполнение 50 процентов работ в соответствии с планом, а также завершение восстановления 30-километрового участка Самур-Абшеронского канала и гидротехнических сооружений.