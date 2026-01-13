Назван объем ипотечного кредитования по гослинии в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - На сегодня Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (ИКГФ) Азербайджана предоставил кредиты на сумму 3,763 миллиарда манатов 56 874 заемщикам.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на ИКГФ.

Согласно информации, предоставлены гарантии по бизнес-кредитам на сумму 684 миллиона манатов, а 9 077 квартир реализованы путем сдачи в аренду.

Отметим, что ИКГФ был создан в конце 2017 года в результате объединения ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и "Кредитно-гарантийного фонда" и является их правопреемником.