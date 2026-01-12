Обсуждено сотрудничество по строительству дата-центров между Азербайджаном и США (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель министра цифрового развития и транспорта Самеддин Асадов встретился с находящейся с визитом в Азербайджане делегацией во главе с региональным директором Агентства США по торговле и развитию Карлом Крессом.

Об этом Trend сообщили в министерство цифрового развития и транспорта.

На встрече было выражено удовлетворение обогатившимся новым содержанием стратегическим сотрудничеством между Азербайджаном и США, состоялся обмен мнениями о перспективах сотрудничества в сферах железнодорожной инфраструктуры, телекоммуникаций, космических технологий, строительству дата-центров для технологий искусственного интеллекта.

