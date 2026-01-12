После второй Карабахской войны в Азербайджане 417 человек стали жертвами взрывов мин

БАКУ /Trend/ - Члены Общественного совета при Азербайджанском агентстве по разминированию провели обсуждения в связи с недавними минными инцидентами, произошедшими на освобожденных территориях.

Как сообщает Trend, по итогам обсуждений члены Общественного совета опубликовали заявление для широкой общественности.

В заявлении отмечено, что в первые дни нового года зафиксирован уже второй случай взрыва мины. За период после окончания второй Карабахской войны в результате взрывов мин и неразорвавшихся боеприпасов погибли или получили различные по степени тяжести ранения 417 человек. Среди них - гражданские лица, посещавшие регион, занятые в сельском хозяйстве, участвовавшие в восстановительно-строительных работах, журналисты, военные, а также сотрудники государственных органов, выполнявшие свои служебные обязанности.

Общественный совет ещё раз обращает внимание на то, что вход на неочищенные от мин территории, игнорирование предупредительных знаков касательно минной опасности могут привести к тяжёлым и иногда необратимым последствиям. Именно с целью обеспечения безопасности и предотвращения возможных инцидентов на территориях, сильно загрязнённых минами и другими взрывоопасными предметами, проводится временная консервация и ограждение таких участков. Очень важно, чтобы лица, работающие на освобождённых территориях, а также возвращающиеся жители строго соблюдали установленные правила.

"Государством продолжаются комплексные меры по обеспечению минной безопасности. Считаем, что в предотвращении минной угрозы ключевое значение имеет ответственное поведение не только государственных органов, но и каждого гражданина. Уверены, что соблюдение правил безопасности является самым надёжным способом сохранения человеческой жизни», - говорится в заявлении.

