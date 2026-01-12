В рамках проекта «Баку Белый город» будут полностью обеспечены услуги бесперебойного водоснабжения

БАКУ /Trend/ - Доступ к бесперебойному питьевому водоснабжению и канализационным услугам на территории «Баку Белый город» будет расширен.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, в 2026-2035 годах планируется подготовить проектно-сметную документацию для строительства систем водоснабжения, канализации и сточных вод, продолжить строительство систем водоснабжения, канализации и сточных вод в рамках проекта «Баку Белый город», создать на территории системы водоснабжения и канализации, а также организовать полное и бесперебойное обеспечение услугами питьевого водоснабжения и канализационными услугами.