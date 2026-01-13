Masdar планирует новые проекты в Узбекистане

ТАШКЕНТ /Trend/ - Компания Abu Dhabi Future Energy Company PJSC – Masdar, признанный мировой лидер в сфере чистой энергетики, намерена реализовать несколько новых проектов в Узбекистане.

Как передает Trend, сообщил операционный директор Masdar Абдулазиз Алобайдли на мероприятии Abu Dhabi Sustainability Week в Абу-Даби.

По его словам, на сегодняшний день у компании уже действует пять проектов в стране, и Узбекистан продолжает оставаться одним из ключевых рынков Центральной Азии для Masdar. «У нас крупнейший портфель проектов в Узбекистане. Энергетические реформы и более масштабные преобразования, инициированные президентом, сделали страну привлекательной для инвесторов. Сейчас на рынок выходят многие коллеги, что является положительным сигналом для народа Узбекистана», — отметил Алобайдли.

Он также подчеркнул, что рынок страны сейчас очень насыщен. «Раньше мы были единственными инвесторами, а теперь здесь много участников, что демонстрирует рост и развитие сектора», — добавил топ-менеджер.