В Азербайджане изменены суммы таможенных сборов на ряд продукции

Экономика Материалы 12 января 2026 19:16 (UTC +04:00)
Алиш Абдулла
БАКУ /Trend/ - Внесены изменения в суммы таможенных сборов.

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Так, таможенные сборы в размере 150 манатов будут применяться к 1 тонне прутков из железа или нелегированной стали (арматуры), 100 манатов — к 1 тонне листового стекла, классифицированного по различным номенклатурным кодам.

Данное постановление вступает в силу со 2 января 2026 года и будет действовать до 30 июня 2026 года.

