TRIPP как ключевое звено Среднего коридора: региональное значение маршрута растет

БАКУ/Trend/ - Маршрут Трампа (Trump Route for International Peace and Prosperity - TRIPP) все больше и больше становится элементом новой геоэкономической архитектуры Евразии. Он предусматривает ключевой транспортный узел, обеспечивая альтернативный маршрут для международных грузоперевозок и усиливая стратегическую связанность между Азией и Европой.

Для Азербайджана Зангезурский коридор является одновременно и проектом внутренней связности, и элементом международной транспортной стратегии. Как сказал Президент Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам 5 января, Азербайджан рассчитывает, что грузы из Китая и стран Центральной Азии пойдут также и по Зангезурскому коридору.

«Мы его, естественно, рассматриваем в первую очередь как связь с Нахчыванской Автономной Республикой, но и также как и международный транспортный коридор. Сегодня из Азербайджана в западном направлении существует один железнодорожный путь – будет два. Два всегда лучше, чем один. Особенно тогда, когда ты не имеешь выхода к открытому океану и должен проходить через сопредельные страны. Всегда лучше иметь альтернативу для объема, для конкурентоспособности, для того, чтобы не было монополизации транзитного маршрута кем-либо и для того, чтобы, естественно, были более конкурентоспособные тарифные условия»,- сказал глава государства.

Эта позиция показывает важный стратегический момент: Зангезурский коридор трактуется не как дублирование существующих маршрутов, а как создание альтернативы — ключевой логистической категории для стран, не имеющих выхода к открытым морям. Альтернатива означает конкуренцию тарифов, снижение операционных рисков, меньшую зависимость от единственного маршрута и улучшение предсказуемости поставок – параметры, критически важные для современных цепочек поставок.

Зангезурский коридор, соединяющий основную часть Азербайджана с Нахчыванской Автономной Республикой, представляет собой не просто внутреннюю транспортную линию, а часть более широкой евразийской логистической системы — Среднего коридора, обеспечивающей надежное сообщение между азиатскими и европейскими рынками. Это открывает возможности не только для Азербайджана, но и для Центральной Азии, Ирана, стран Кавказского региона и Европейского союза.

Средний коридор в последние годы демонстрирует уверенный рост, превращаясь из резервного маршрута в самостоятельный геоэкономический коридор Китай–Центральная Азия–Каспий–Турция–Европа. В этой конфигурации Зангезурский коридор становится дополнительным западным плечом, снимая перегрузку с уже существующих линий и дополняя маршрут Баку–Тбилиси–Карс.

На действующей линии Баку – Тбилиси – Карс грузовым поездам приходится проезжать около 250 км по территории Грузии, тогда как Зангезурский коридор позволяет пройти значительно более короткое расстояние.

Запуск Зангезурского коридора не снижает значимости маршрута Баку – Тбилиси – Карс: оба направления будут взаимодополняющими, создавая дополнительную гибкость и устойчивость транзита.

Открытие коридора принесёт выгоду всем странам региона. Оно облегчает выход стран Азии на европейский рынок по сухопутным маршрутам, расширяет логистические возможности Южного Кавказа и Центральной Азии, стимулирует рост внешнего спроса на транзитные услуги и укрепляет роль региона как ключевого транспортного узла между Азией и Европой.

С точки зрения транзита из Китая логика проста: чем больше сухопутных переходов, тем выше гибкость логистики и ниже риски блокировки отдельных узких мест. Центральноазиатские государства — Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан — также заинтересованы в расширении выходов на Турцию и Европу, и наличие альтернативного сухопутного канала через Нахчыван создаёт новый логистический вектор, минуя перегруженные участки Кавказа.

Примечательно, что международное внимание к Зангезурскому коридору вышло за рамки региональной географии. Дополнительный контур интереса появился со стороны США, которые придали проекту новую политико-экономическую рамку под названием TRIPP

TRIPP перестал восприниматься как инициатива, ориентированная на одну страну, и начал обсуждаться как региональная платформа с потенциалом усиления американского присутствия в евразийской логистике. Участие США в региональных проектах ранее ассоциировалось преимущественно с энергетикой — нефтью, газом, трубопроводами. Теперь в поле внимания попала транспортная архитектура.

Ключевым отличием TRIPP является то, что он не сводится только к инфраструктурным стройкам. В рамках концепции рассматриваются вопросы нормативной координации, инвестиционных механизмов и участия частного сектора, что выводит проект за пределы традиционной логики «построить и передать».

Зангезурский коридор имеет потенциал стать ключевым драйвером региональной интеграции, укрепляя экономические связи между Южным Кавказом, Центральной Азией, Ираном и Турцией. Помимо чисто логистической функции, маршрут способствует формированию альтернативных торговых артерий, минимизируя риски монополизации и обеспечивая конкурентные тарифные условия.

Интеграция TRIPP в Средний коридор позволяет странам региона развивать многосторонние инфраструктурные проекты, включая совместные таможенные пункты, платформы «единого окна» и цифровизацию логистики, что повышает предсказуемость и эффективность транзита.

Параллельно усиливается тюркское измерение коридора. Для Турции Зангезурский коридор означает прямое железнодорожное сообщение с остальным тюркским пространством и устранение необходимости обходных маршрутов. Для Азербайджана — это выход к Турции. Для стран Центральной Азии — сокращение дистанции до европейских рынков, что является важным фактором в условиях растущей конкуренции транзитных направлений.

Таким образом, коридор усиливает энергетическую, торговую и логистическую связность между тюркскими государствами — именно то направление, которое последовательно развивалось на протяжении последних двух десятилетий и уже проявляется в институциональной форме в рамках Организации тюркских государств.

Зангезурский коридор — это стратегическая инициатива, которая сочетает внутренние и международные интересы Азербайджана с амбициями стран Центральной Азии и участием глобальных партнеров, таких как США. Его запуск усиливает роль Азербайджана как регионального транспортного хаба, способствует сокращению сроков доставки, повышению надежности транзита и стимулированию экономического роста в Евразии. По мере реализации TRIPP и увеличения грузопотоков из Центральной Азии и Китая, коридор может превратиться в ключевую альтернативу традиционным маршрутам и в инструмент долгосрочной региональной интеграции.