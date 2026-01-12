Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Азербайджан
  3. Экономика

В Баку состоится 6-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

Экономика Материалы 12 января 2026 18:12 (UTC +04:00)
В Баку состоится 6-е заседание межправкомиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией

Читайте Trend в

Садиг Джавадов
Садиг Джавадов
Все материалы

БАКУ /Trend/ - В Баку 13 января состоится 6-е заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией.

Об этом Trend сообщает со ссылкой на министерство энергетики Азербайджана.

Следует отметить, что сопредседателем комиссии с азербайджанской стороны является министр энергетики Пярвиз Шахбазов, а с итальянской стороны — заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Эдмондо Чириелли.

Пятое заседание Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Италией состоялось в Риме 14 января 2020 года.

Новость обновляется

Лента

Лента новостей

Читать все новости