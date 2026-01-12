Платежи на «biletim.az» можно совершать с помощью «Apple Pay» и «Google Pay»

БАКУ /Trend/ - С сегодняшнего дня вводится новая функция для пассажиров, приобретающих билеты онлайн на портале «biletim.az». Теперь они могут совершать платежи с помощью «Apple Pay» и «Google Pay» без ввода данных банковской карты.

Об этом Trend сообщили в Агентстве наземного транспорта Азербайджана.

Согласно информации, на портале «biletim.az» можно приобрести билеты в 56 городов и районов по 86 направлениям. К системе подключено 397 транспортных средств по 349 рейсам. Система онлайн-продажи билетов постепенно охватит всех перевозчиков и автовокзалы, предоставляющие услуги в сфере пассажирских перевозок.

Следует отметить, что портал «biletim.az» имеет ряд преимуществ с точки зрения экономии времени пассажиров, увеличения оборота безналичных платежей в стране.

