Иран призвал Великобританию обеспечить безопасность своих дипмиссий в Лондоне

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Арагчи в телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании Иветт Купер призвал Соединенное Королевство в полной мере соблюдать свои международно-правовые обязательства по обеспечению безопасности иранских дипломатических представительств в Лондоне.

Как передает Trend, об этом говорится в публикации главы МИД в соцсети X.

"В телефонном разговоре с министром иностранных дел Великобритании сегодня вечером я ясно дал понять, что Великобритания, в соответствии с международными правовыми обязательствами, обязана обеспечить безопасность консульства и посольства Ирана в Лондоне. Если Великобритания не сможет выполнить свой долг по защите дипломатических миссий, у Ирана не останется иного выбора, кроме как рассмотреть вопрос об эвакуации нашего персонала.

Я также настоятельно призвал Великобританию избегать вмешательства во внутренние дела Ирана, в том числе и продолжать воздерживаться от принятия мер против поддерживаемых Израилем террористов, выдающих себя за новостные организации. У Ofcom есть четкие правила и положения относительно подстрекательства к насилию и прославления терроризма", написал министр.