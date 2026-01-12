Хаменеи высоко оценил единство и решимость иранского народа на массовых акциях

БАКУ /Trend/ - Верховный лидер Ирана аятолла Сейед Али Хаменеи высоко оценил проявленное иранским народом единство и решимость во время массовых акций в поддержку правительства, прошедших по всей стране.

Об этом говорится в его обращении к нации, передает Trend.

В своем послании аятолла Хаменеи отметил, что массовые акции продемонстрировали силу, самобытность и твердую волю иранского народа, подчеркнув, что эти события сорвали планы, разработанные внешними врагами и реализуемые при участии, как он выразился, внутренних наемников.

Верховный лидер Ирана также подчеркнул, что Иран остается сильным и бдительным, полностью осознающим своих противников.