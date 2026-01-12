В Азербайджане продлен срок действия таможенных пошлин на некоторые товары

БАКУ /Trend/ - Срок действия импортных и экспортных таможенных пошлин на некоторые товары продлен.

Как сообщает Trend, премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписал соответствующее постановление.

Согласно постановлению, в связи с истечением срока действия ставок импортных таможенных пошлин на ряд товаров в 2025 году (освобождение от импортных таможенных пошлин для некоторых товаров и применение специальных импортных и экспортных таможенных пошлин для некоторых товаров), срок действия этих ставок продлевается.

В постановление включены следующие группы товаров: мясные продукты, молочные продукты, овощи, фрукты, фруктовые и овощные соки, фруктовые напитки, табачные изделия, изделия из кожи, строительные материалы, воздушные фильтры, керамические изделия и др.

Пункты 1.6 и 1.7 настоящего постановления вступают в силу через 30 дней после даты опубликования постановления, а остальные пункты — с 1 января 2026 года.

