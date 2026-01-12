Названы цели денежно-кредитной политики ЦБА на 2026 год (Интервью)

БАКУ /Trend/ - Учетная ставка начала оказывать влияние на другие процентные ставки посредством AZIR — средней процентной ставки по однодневным операциям на необеспеченном денежном рынке, который является вспомогательной операционной целью денежно-кредитной политики.

Об этом в интервью Trend сказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльчин Гюльалиев.

Он рассказал об усилении трансмиссии учетной ставки на рыночные процентные ставки через AZIR, удержании инфляции в целевом диапазоне, сохранении стабильности обменного курса, а также о приоритетах Центрального банка на 2026 год в сфере гибкого управления ликвидностью в банковской системе.

Заместитель директора департамента напомнил, что к концу прошлого года разница между учетной ставкой и средней процентной ставкой по однодневным операциям на необеспеченном денежном рынке — AZIR, которая является вспомогательной операционной целью денежно-кредитной политики, была сведена к минимуму. При этом он подчеркнул, что в 2026 году совершенствование существующей операционной рамки будет продолжено с целью усиления влияния учетной ставки на проценты в финансовом секторе.

«В 2025 году AZIR, сформированный на основе однодневных необеспеченных сделок на межбанковском рынке, управлялся приближенно к учетной ставке. Это связано с совершенствованием операционной рамки денежно-кредитной политики, активным использованием операций на открытом рынке и, в частности, 7-дневного депозитного инструмента. Фактические данные подтверждают этот вывод. Так, стандартное отклонение между учетной ставкой и AZIR в этот период составило 0,28 процентного пункта. За последние три месяца этот показатель уменьшился в 7 раз и составил 0,04 процентных пункта. Хочу особо отметить еще один важный момент: в этот период учетная ставка начала влиять на другие процентные ставки через AZIR. Как известно, в июле 2025 года учетная ставка была снижена на 25 базисных пунктов. Это привело не только к влиянию на доходность ценных бумаг, но и к снижению новых депозитных и кредитных процентов. Совершенствование операционной рамки с целью усиления влияния учетной ставки на проценты в финансовом секторе будет продолжено и в 2026 году. При этом с учетом ликвидности банковского сектора все доступные инструменты будут использоваться соответственно для того, чтобы управлять AZIR близко к учетной ставке», - отметил он.

Как известно, Центральный банк планирует удерживать инфляцию в 2026 году в целевом диапазоне 4±2%, однако в октябрьских прогнозах 2025 года годовая инфляция оценивалась в 5,7%. В интервью собеседник также рассказал о приоритетных инструментах денежно-кредитной политики, которые будут использоваться для поддержания этого целевого показателя в условиях увеличения доли внешних рисков.

«Управление инфляцией в пределах целевого диапазона является одним из ключевых условий долгосрочного устойчивого экономического роста. В 2026 году Центральный банк при принятии решений по денежно-кредитной политике будет всесторонне оценивать внутренние и внешние факторы, а также риски, которые могут повлиять на инфляцию. Мы считаем, что вероятность реализации прогноза инфляции по базовому сценарию высока и ожидается, что инфляция останется в пределах целевого диапазона.

В целом Центральный банк ежеквартально обновляет свои прогнозы инфляции на основе всестороннего анализа факторов инфляции. Исходя из этой практики, в 2026 году ЦБА будет представлять макроэкономические прогнозы как по базовому сценарию, так и по альтернативным сценариям. Это позволяет оценивать инфляционные риски и оперативно реагировать. Центральный банк будет гибко использовать имеющиеся инструменты для достижения целей денежно-кредитной политики», — отметил Э. Гюльалиев.

Представитель ЦБА также оценил механизмы, которым Центральный банк будет отдавать предпочтение для сохранения стабильности курса в условиях глобальной торговой неопределенности и рисков импортной инфляции, а также вероятность возможного вмешательства на валютном рынке. «Прежде всего, отметим, что в 2025 году на валютном рынке сохранялась стабильность, и в целом предложение превышало спрос как в наличном, так и в безналичном сегментах. В этих условиях валютные резервы Центрального банка увеличились на 4,3% и достигли 11,4 миллиарда долларов США.

Согласно прогнозам, в 2026 году профицит текущего счета платежного баланса будет поддерживать равновесие на валютном рынке. По прогнозам базового сценария, профицит текущего счета в 2026 году ожидается на уровне 3 миллиардов долларов США, что составляет примерно 3,7% ВВП.

Как известно, Центральный банк проводит аукционы по продаже валютных средств Государственного нефтяного фонда для фискальных целей. В то же время в случае временных изменений соотношения спроса и предложения на валютном рынке, Центральный банк оставляет за собой право вмешательства. Если ЦБ будет проводить какие-либо операции с целью вмешательства, то, как и в предыдущие периоды, общественность будет проинформирована об этом», - отметил он.

Гибкое управление ликвидностью в банковской системе с помощью операций на открытом рынке и других инструментов отмечается как один из ключевых элементов денежно-кредитной политики Центрального банка. Э. Гюльалиев оценил ключевые показатели, которые являются приоритетными при оценке позиции ликвидности в условиях существующей глобальной финансовой среды, а также влияние предпринятых шагов на инфляцию и финансовую стабильность. Он подчеркнул, что Центральный банк применяет инструменты денежно-кредитной политики с учетом процессов на денежном рынке и позиции ликвидности банковской системы.

«Как известно, на позицию ликвидности банков влияют автономные (не зависящие от ЦБА) и неавтономные (зависящие от ЦБА) факторы. К автономным факторам в основном относятся изменения по счетам правительства.

В арсенале инструментов Центрального банка имеются инструменты как для стерилизации ликвидности, так и для ее предоставления.

- К инструментам, ориентированным на стерилизацию, относятся депозиты overnight, ноты ЦБА и 7-дневные депозитные операции на открытом рынке.

- К инструментам, направленным на предоставление ликвидности, относятся Reverse Repo и 7-дневные операции обратного РЕПО на открытом рынке.

- С помощью этих инструментов обеспечивается адекватная реакция краткосрочных процентных ставок на межбанковском рынке, в частности AZIR, на изменения процентного коридора Центрального банка.

В настоящее время в банковском секторе наблюдается избыточная краткосрочная ликвидность. Для стерилизации этой ликвидности в качестве операции на открытом рынке используется в основном 7-дневная депозитная операция. Центральный банк держит в центре внимания активизацию процентного канала в трансмиссии денежно-кредитной политики. Этому будет придаваться особое значение и в предстоящий период», - отметил Э. Гюльалиев.

