Госдепартамент США призвал граждан страны покинуть Иран

БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США призвал своих граждан покинуть Иран на фоне массовых протестов, ограничений в работе интернета и перебоев в работе общественного транспорта.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте посольства США в Иране.

Согласно информации, гражданам США рекомендуется спланировать альтернативные способы связи и, по возможности, покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном.

Госдеп США призывает граждан найти безопасное мести и запастись водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости, если нет возможности покинуть Иран.

Гражданам США с двойным гражданством рекомендуется использовать иранские паспорта для поездок, поскольку Тегеран не признает их гражданство США.