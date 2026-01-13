Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Госдепартамент США призвал граждан страны покинуть Иран

США Материалы 13 января 2026 03:47 (UTC +04:00)
Госдепартамент США призвал граждан страны покинуть Иран
Фото: Госдеп США/Facebook

Инглаб Мамедов
БАКУ /Trend/ - Госдепартамент США призвал своих граждан покинуть Иран на фоне массовых протестов, ограничений в работе интернета и перебоев в работе общественного транспорта.

Как передает Trend, об этом сообщается на сайте посольства США в Иране.

Согласно информации, гражданам США рекомендуется спланировать альтернативные способы связи и, по возможности, покинуть страну через сухопутные границы с Арменией, Турцией или Туркменистаном.

Госдеп США призывает граждан найти безопасное мести и запастись водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости, если нет возможности покинуть Иран.

Гражданам США с двойным гражданством рекомендуется использовать иранские паспорта для поездок, поскольку Тегеран не признает их гражданство США.

