Вероятность реализации прогноза инфляции по базовому сценарию высока - Эльчин Гюльалиев

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) отмечает высокую вероятность реализации прогноза инфляции по базовому сценарию и ожидает, что она останется в пределах целевого диапазона.

Об этом Trend сказал заместитель директора департамента денежно-кредитной политики ЦБА Эльчин Гюльалиев.

Он отметил, что Центральный банк планирует удерживать инфляцию в 2026 году в целевом диапазоне 4±2%, при этом в октябрьских прогнозах 2025 года годовая инфляция оценивалась в 5,7%. Говоря о приоритетных инструментах денежно-кредитной политики для поддержания этого целевого показателя в условиях роста доли внешних рисков, Э. Гюльалиев подчеркнул, что управление инфляцией в пределах целевого диапазона является одним из ключевых условий долгосрочного устойчивого экономического роста.

"В 2026 году Центральный банк при принятии решений по денежно-кредитной политике будет всесторонне оценивать внутренние и внешние факторы, а также риски, которые могут повлиять на инфляцию. Мы считаем, что вероятность реализации прогноза инфляции по базовому сценарию высока и ожидается, что инфляция останется в пределах целевого диапазона.

В целом Центральный банк ежеквартально обновляет свои прогнозы инфляции на основе всестороннего анализа факторов инфляции. Исходя из этой практики, в 2026 году ЦБА будет представлять макроэкономические прогнозы как по базовому сценарию, так и по альтернативным сценариям. Это позволяет оценивать инфляционные риски и оперативно реагировать. Центральный банк будет гибко использовать имеющиеся инструменты для достижения целей денежно-кредитной политики", - сказал он.

