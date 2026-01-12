Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
Будет снижен риск подтоплений в восточной части Баку

Общество Материалы 12 января 2026 20:35 (UTC +04:00)
БАКУ /Trend/ - Будет снижен риск подтоплений в восточной части Баку.

Как сообщает Trend, это отражено в "Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы", утвержденной распоряжением Президента Ильхама Алиева.

Так, планируется продолжение строительства линии Дарнагюль-Бакиханов-Гарачухур-Говсан, выполнение в соответствии с планом 50 процентов строительных работ, ввод в эксплуатацию коллектора протяженностью 10,4 км и снижение рисков подтоплений.

