Мурад Ариф как музыкальный ювелир создал звучащий бриллиант (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Хитмейкер, ведущий, певец и композитор Мурад Ариф представил новую видеоверсию популярной песни "Brilyantlar" (Бриллианты), выпущенную в формате ремикса. Автором слов и музыки остаётся сам Мурад Ариф – музыкальный ювелир, который знает, как превратить идею в звучащий бриллиант. В обновлённой версии песня обрела совершенно иной ритм и настроение - более динамичное, объёмное и актуальное, сообщает Trend Life.

Над аранжировкой работали талантливые музыканты Али Ибрагимзаде и Тарлан Мамедли, которые сумели соединить оригинальную атмосферу хита с современным звучанием.

Премьера ремикса сопровождается выходом нового видео, созданного на основе ярких кадров с третьего сольного концерта Мурада Арифа. Энергия сцены, световое шоу и эмоции зрителей усиливают впечатление от обновлённого звучания и придают песне совершенно новое дыхание.

Отметим, что композиция "Brilyantlar" в разное время исполнялась народной артисткой Бриллиант Дадашовой, певицей Нурой Сури, а теперь и Мурадом Арифом, который отметил: "Настоящий хит может быть вечным - главное, уметь вдохнуть в него свежий ритм и новое настроение".

